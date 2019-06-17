История протестов в Гонконге

Великобритания вернула Гонконг под суверенитет Китая в 1997 году. Гонконгу до 2047 года гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы". Английский язык сохранил статус официального. В мае 1998 года жители Гонконга проголосовали на первых постколониальных парламентских выборах, на которых демократы получили 16 из 60 депутатских мандатов в новом законодательном собрании.

К Гонконгу относятся 262 острова в Южно-Китайском море, крупнейший из них — остров Ланьтау. Второй по величине и первый по населению — остров Гонконг.

В 2005 году Пекин отправил в отставку главу исполнительной власти Гонконга Дуна Цзяньхуа. Его уходу предшествовали массовые акции протеста против предложенных им непопулярных законов и требования демократической оппозиции. Поддерживаемый Пекином Дун Цзяньхуа после этого занял должность заместителя председателя совещательного органа при руководстве КНР.

Гонконг — фактически единственное место в Китае, где открыто отмечают годовщины разгона демонстраций на пекинской площади Тяньаньмэнь. В 2009 году на ежегодную акцию в память о жертвах пришли 150 тысяч человек.

В марте 2012 года по решению комитета выборщиков, назначенных Пекином, главой Гонконга стал лояльный властям КНР политик Лян Чжэньина.

А спустя два года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерений Пекина ограничить автономию и помешать проведению первых свободных выборов главы исполнительной власти этого специального административного района.

Эти демонстрации, продлившиеся более двух месяцев, получили название "Революции зонтиков".