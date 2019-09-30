Пожары? ЕС поможет!

Механизм гражданской защиты ЕС - уникальная система, созданная в 2001 году для поддержки стран мира, переживающих природные или техногенные катастрофы. По его линии страны-члены оказывают пострадавшему государству техническую, консультационную помощь, а также высылают на место специалистов. За 18 лет механизм задействовали 300 раз, в последние годы, к примеру - при землетрясении в Непале, лесных пожарах в Греции, а также в рамках Европейского миграционного кризиса.

Одна из последних миссий специалистов ЕС развернута в Боливии, которая страдает от беспрецедентных пожаров в бассейне реки Амазонки.

Иван Херрерас Хернандес возглавил в стране координационный центр гражданской помощи ЕС. Он рассказывает о своей работе подробнее: "Механизм гражданской защиты всегда активируется по требованию пострадавшего государства. Страна, переживающая чрезвычайную ситуацию, запрашивает поддержку у Европейского Союза. Брюссель сразу начинает консультации с членами блока по поводу их возможностей поддержать страну (а это может быть и государство-член, и третья страна).

Как только страны ЕС отвечают, чем и когда они могут помочь (техникой, консультациями или людьми), информация передается государству, пославшему запрос. Оно решает, какой объем помощи принять: именно это ей и отправят. Мы сейчас координируем поступление помощи, которую Боливия приняла от стран, предложивших поддержать ее по линии Механизма гражданской защиты.

В чрезвычайной ситуации самое важное - координация всех ресурсов источников помощи. И в Боливии, и в любой точке мира это правило срабатывает.

Первое, что вас поразит на месте - отсутствие структур, ведомств, к которым вы привыкли у себя на родине. Вам нужно приспособиться к местному контексту, он не хуже и не лучше вашего, привычного. Просто данная страна решает свои проблемы по иной схеме и с опорой на иные механизмы. С этой системой нужно познакомиться, понять, как она так структурирована, на это уйдет время. Вы должны проявить гибкость и предложить в итоге наилучшее из возможных решений.

Мы не настолько всемогущи, чтобы потушить все пожары. Наша задача - сконцентрироваться на приеме и распределении поступающей помощи, мы должны помочь наладить инфраструктуру, на которую можно будет опереться для борьбы с огнем.

Как только поступление помощи отлажено - все, наша миссия заканчивается. Мы не можем делать работу, которую страна должна выполнить сама".