Всемирный день мигранта и беженца в Ватикане

Не оставайтесь равнодушными к обездоленным и отвергнутым обществом.
В воскресенье Папа Римский Франциск отслужил мессу на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, который в этом году Римско-католическая церковь отмечает уже в 105-й раз.
По окончании богослужения, на площади была открыта скульптурная группа, посвященная мигрантам.
В своем обращении к верующим понтифик упомянул, что причина миграционного кризиса кроется в войнах.
Сын переселившихся в Аргентину итальянцев, Франциск, сделал защиту мигрантов и беженцев одним из главных принципов своего папства. Понтифик не раз критиковал мировых лидеров за проведение жесткой миграционной политики.