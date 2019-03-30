Папа Римский: "Солидарность вместо фанатизма"

"Фанатизму и фундаментализму необходимо противопоставить солидарность всех верующих", – с такими словами Папа Римский Франциск обратился к жителям Марокко. Поездка понтифика в королевство обещает быть насыщенной: у Франциска запланированы встреча с мусульманскими лидерами, месса перед членами католической общины и визит в центр по приему мигрантов.

В прошлом году Марокко превратилось в основной отправной пункт для мигрантов из Африки, которые пытаются попасть в Европу через два испанских анклава – Сеуту и Мелилью. Наплыв беженцев особенно усилился после того, как Италия отказалась принимать мигрантов, которые стремятся попасть в Европу через Ливию.

Поездка Франциска не обошлась без происшествий. Автомобили понтифика и короля Марокко ехали по одной из улиц Рабата. Неожиданно на проезжую часть выскочил неизвестный мужчина и побежал в сторону машины, в которой сидел король. Но охранники его остановили.