Латиноамериканцы едут за счастьем в Брюссель

Выходцы из двенадцати стран под одной крышей. Все они представители латиноамериканской общины Брюсселя. В сердце Европы многих привела нужда, некоторые здесь оказались из-за собственных политических взглядов.

Привыкнуть к новой родине непросто. Языковой барьер - не самое трудное.

Они были вынуждены поменять культуру, покинуть семью, друзей. И теперь им мучительно больно. Зораида Эрнандез мигрантка из Колумбии

На протяжении тридцати лет приход Riches Claires играет ключевую роль в интеграции мигрантов в бельгийское общество.

"Было так важно почувствовать, что можно начать жизнь сначала. Что есть люди, которые готовы стать твоей новой маленькой семьей", - признается Лусеро Лопез, приехавшая в Брюссель из Колумбии.

В воскресенье прихожане собрались, чтобы отметить Всемирный день мигранта и беженца. По примеру папы Римского Франциска, они говорили о солидарности.

В этой церкви не только молятся: здесь могут попросить о конкретной помощи те, у кого возникли проблемы с местной администрацией или не все в порядке со здоровьем.

Среди нас не только верующие. Атеистам также помогают интегрироваться. Мы уважаем друг друга. Лусила Агильера мигрантка из Чили

Из года в год община приспосабливается к новым реалиям. Первыми в поисках лучшей жизни в Бельгию стали перебираться испанцы. Их примеру последовали чилийцы. Затем - венесуэльцы. Новая волна мигрантов - это, в основном, выходцы из Центральной Америки.

После закрытия границы с США беженцы едут в другие страны. Бельгия привлекает очень многих. Марио Веласкез координатор прихода Les Riches-Claires

Но и сюда попасть все сложнее. В первую очередь, из-за ужесточения миграционного законодательства. Община помогает своим членам преодолеть и эти бюрократические препоны.