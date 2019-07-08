Папа Римский Франциск: "Самым слабым надо помогать"

В ходе специальной мессы для мигрантов в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск сказал, что "никто не освобождается от оказания помощи мигрантам".

Месса транслировалась по телевидению, однако двери были закрыты для обычной публики и журналистов - чтобы сохранить особую атмосферу в храме. На мессе присутствовали около 250 человек - мигранты, волонтеры, представители церкви и других организаций, которые оказывают помощь мигрантам.

В своей проповеди понтифик сказал: "Эти "отверженные" покинуты и брошены на погибель в пустыне, они подвергаются пыткам и унижениям в лагерях временного содержания; они лицом к лицу с беспощадными морскими волнами, они так долго находятся в лагерях временного содержания, что их уже нельзя называть "временными".

"Самым слабым и уязвимым надо помогать", добавил Франциск.

Как предполагают, слова Франциска о мигрантах - это скрытый упрек в адрес министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который известен своей жесткой политикой в отношении мигрантов.