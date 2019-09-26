Алексея Миняйло выпустили на свободу, дело против него прекращено

Обновление: СК прекратил уголовное дело против Алексея Миняйло, сославшись на отсутствие в его действиях состава преступления.

Сборщика подписей Любови Соболь Алексея Миняйло освободили из-под стражи без меры пресечения. Об этом в "Фейсбуке" сообщил его защитник Валентин Карелин. По его словам, официальным основанием для этого решения послужили показания 350 опрошенных свидетелей.

Миняйло задержали за участия в несанкционированном митинге 23 июля. Сторона обвинения настаивала на том, что он участвовал в организации "массовых беспорядков". Сам волонтер утверждает, что не присутствовал на акции протеста.

Ранее с требованием освободить Миняйло высказались актеры, режиссеры и общественные деятели. С открытым письмом к президенту Владимиру Путину в его защиту обратились ученые-историки и преподаватели российских гуманитарных вузов.