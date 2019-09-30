Актеру Павлу Устинову смягчили наказание до года условно

Актеру Павлу Устинову, которого ранее приговорили к 3,5 годам колонии, смягчили наказание до года условно. Обвинение утверждало, что Устинов выкрикивал оскорбительные лозунги во время акции протеста, а при задержании вывихнул плечо росгвардейцу.

На прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил представление Генпрокуратуры об освобождении Устинова под подписку о невыезде.

Сам актер говорил, что в акциях протеста не участвовал, а на Пушкинскую приехал, чтобы встретиться со знакомым. В интернете ранее была опубликована запись, на которой видно, как несколько росгвардейцев валят Устинова не землю.

После вынесения приговора в интернете начался флешмоб в поддержку Устинова, в котором приняли участие десятки артистов.