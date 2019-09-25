Производитель Barbie создал гендерно нейтральную куклу

В коллекции Barbie появилась новая модель – гендерно нейтральная кукла. Об этом сообщила компания-производитель Mattel. Коллекция называется Creatable World ("Создаваемый мир"). Как будут выглядеть куклы, вместе решали эксперты, родители и дети.

В наборе вместе с игрушками идут два вида причесок (длинные и короткие волосы), аксессуары и одежда, в том числе юбки и сапоги на каблуке. Всего на прилавках появится шесть типов кукол с разным цветом кожи.

В компании уверены, что эта задумка позволит детям более свободно выражать себя. "Для нас это возможность быть более открытыми для разговора о том, для чего и для кого создаются куклы", - заявила вице-президент компании Ким Кулмон, добавив, что пришло время для игрушек, на которых бы не было никаких ярлыков. По словам Кулман, идея появилась из-за того, что и родители, и дети выражали беспокойство по поводу гендерной принадлежности кукол.

В последние годы Mattel часто критиковали за то, что ее "идеальные Барби" слишком далеки от реальности. После этого в коллекции появились куклы с разным цветом кожи и с разной фигурой, в том числе модели plus size. Два года назад Mattel выпустила куклу в хиджабе, а этой зимой на прилавках появились Барби с протезом ноги и на инвалидной коляске.