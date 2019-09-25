Уругвай сенсационно победил Фиджи

Сборная Уругвая по регби сенсационно выиграла у команды Фиджи со счетом 30:27 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Камаиси. Первый тайм остался за уругвайцами - 24:12. Во второй половине фиджийские регбисты, которые считались фаворитами, сумели переломить ход игры, однако догнать соперников так и не сумели, слишком много пропустив до перерыва.

Уругвай и Фиджи выступают в группе D вместе с командами Австралии, Грузии и Уэльса. После этой победы уругвайцы набрали 4 очка и уступают только Австралии и Уэльсу. У сборной Фиджи - 2 очка. Следующий матч в этой группе пройдет 29 сентября. Уругвай сыграет против команды Грузии.