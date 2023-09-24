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Кубок мира по регби: схватка фаворитов завершилась в пользу Ирландии

Ireland celebrate as they defeat South Africa during the Rugby World Cup
Ireland celebrate as they defeat South Africa during the Rugby World Cup Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Глеб Шатуновский
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В одном из центральных матчей группового этапа Кубка мира по регби первый номер мирового рейтинга Ирландия победила действующего чемпиона мира - ЮАР.

В противостоянии равных соперников судьбу матча решили промахи со стандартов бьющих "Спрингбокс" - "десятки" Мэнни Либбока и "девятки" Фафа де Клерка. Де Клерк не забил два пенальти, а Либбок - пенальти и реализацию. 

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ЮАР повела в начале второго тайма со счетом 8:7 после попытки Чеслина Колбе, однако ирландцы вырвали победу 13:8 усилиями Джонни Секстона и Джека Кроули, которые забили по пенальти на 59-й и 77-й минутах. 

После этого успеха Ирландия с большой долей вероятности выйдет в 1/4 финала на Новую Зеландию, а ЮАР - на хозяйку турнира, Францию.

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