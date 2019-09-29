Контрудар президента США

В ответ на попытку демократов добиться вынесения ему импичмента, президент США Дональд Трамп обнародовал на своей страничке в Twitter короткое видеообращение, в котором заявил, что "на карту поставлена вся страна":
У законодателей-демократов будут веские основания для привлечения к ответственности президента США, если они смогут доказать, что он злоупотребил своей властью, когда он попросил президента Украины провести расследование в отношении сына его потенциального соперника, экс-вице-президента Джо Байдена. Скандал разгорелся после того, как стало известно о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
"Суть телефонного разговора в том, что президент Соединенных Штатов откажет в военной помощи Украине - помощи, которую оплатили бы налогоплательщики - чтобы эффективно надавать на лидера другой страны, если он не сделает ему одолжение", - заявила спикер Палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.
В течение ближайших недель конгресс намерен получить показания пяти сотрудников Госдепа, включая экс-посла США на Украине Мэри Йованович и американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Последний, по сообщениям СМИ, подал в отставку
И Трам, и Зеленский факт оказания давления отрицают. С этим согласился и Минюст США, ознакомившись с расшифровкой разговора. Но ещё до этого демократы уже запустили процедуру подготовки импичмента.