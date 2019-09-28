Демократы в Палате представителей Конгресса США потребовали от госсекретаря Майкла Помпео предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников Госдепартамента США. В том числе спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Американские СМИ сообщили, что тот в связи со скандалом подал в отставку.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским призывал начать расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

Наш президент нарушил присягу. Президент, который поставил под угрозу нашу национальную безопасность. Президент, который может — и это будет решение Конгресса — совершить преступление. Абсолютно ясно, что он не остановится ни перед чем, чтобы удержать власть Джо Байден бывший вице-президент США

Трамп в свою очередь решил проигнорировать новый виток политического кризиса в США и обрушился с критикой на демократов.

Мы не можем заставить демократов делать то, что они должны делать с лазейками в законе или с предоставлением убежища. Нет, они не выполняют свою работу. Мы называем их бездельниками. Они ничего не делают Дональд Трамп президент США

Комментируя опубликованную стенограмму разговора, Владимир Зеленский заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена-младшего.