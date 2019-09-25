Туристический кризис: крах Thomas Cook резко поднял цены на туры

Банкротство Thomas Cook нарушило планы миллионов туристов. Не только тех тысяч человек, чьи бронирования были отменены, но и тех, кто только собирается взять отпуск. Дело в том, что из-за краха старейшего британского туроператора цены на билеты и отели стремительно растут.

Когда нет самолетов и нет мест на рейсах — вполне логично, что цены будут расти. К примеру, цены на авиабилеты из Англии на Крит сейчас в три раза выше тех, что были до банкротства Михалис Влатакис глава Союза туроператоров на Крите

Туристические агенты на Крите констатируют, что цены на турпакеты уже взлетели. Эксперты говорят, что даже если будут выплачиваться компенсации, отпуск для семьи из четырех человек сейчас просто недоступен.

Греческие острова считаются доступным местом для отдыха, позволить который может себе большинство европейских семей. В это время года отдыхающие обычно покупают 10-дневные туры на Крит. Стоимость которых варьируется от 400 до 800 евро на человека.

Туроператоры опасаются, что негативные последствия краха THOMAS COOK будут ощущаться в течение всего следующего сезона.

Управляющие отелями в Греции изо всех сил пытаются оставаться на плаву, вынужденно снижая цены, чтобы не допустить спада туристического потока.