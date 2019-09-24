Убытки от краха Thomas Cook

Крах британского туроператора Thomas Cook стал потрясением для туристической индустрии.

Конфедерация туризма Греции сообщила, что экономические потери от банкротство компании могут составить 500 миллионов евро. Гостиницы Кипра оценивают в 50 миллионов евро убытки от неоплаченных за последние месяцы счетов. В Тунисе эта цифра за июль и август достигла 60 миллионов евро.

Власти Турции пообещали разработать механизм кредитной поддержки для предприятий, которые пострадают из-за Thomas Cook. Между тем британские правительство отказалось спасать туроператора, долг которого достиг двух миллиардов евро.

Министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом заявила: "Налогоплательщики не должны спасать каждую компанию, которая стала банкротом. Это создало бы огромный риск злоупотреблений, нам бы пришлось поддерживать любую убыточную компанию и тогда у совета директоров не было бы стимула управлять бизнесом должным образом".

Проводится расследование в отношении роли руководства Thomas Cook в банкротстве этой туристической фирмы. В течении последних лет зарплаты и премии топ-менеждеров превысыли 40 миллионов евро.

Управление гражданской авиации Великобритании помогло вернуться домой уже 15 тысячам пассажиров.

Объясняет редактор издания Travel Trade Gazette Пиппа Джекс: "Думаю, что большинство клиентов получат свои деньги обратно через Управление гражданской авиации, если турпакет включал переле. А турпакет без перелета компенсирует Ассоциация британских турангентов, потому что компания Thomas Cook была ее членом. Есть еще возмоднсть вернуть деньги с помощью кредитной карты, если затраты превысили 100 фунтов стерлингов. Также выплатят компенсации и некоторые страховые компании".

Между тем туристы, которые пытаются заново забронировать свои поездки, обвиняют авиакомпании и турфирмы в завышении цен. А хедж-фонды могут заработатит на коллапсе Thomas Cook до 200 миллионов евро за счет кредитных дефолтных свопов.

Возвращение британских туристов на родину обойдется казне Соединенного королевства примерно в 115 миллионов евро.