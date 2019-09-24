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Бизнес

Убытки от краха Thomas Cook

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 Ирина Шелудкова 
Убытки от краха Thomas Cook
Авторское право
REUTERS/Umit Bektas
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Крах британского туроператора Thomas Cook стал потрясением для туристической индустрии.

Конфедерация туризма Греции сообщила, что экономические потери от банкротство компании могут составить 500 миллионов евро. Гостиницы Кипра оценивают в 50 миллионов евро убытки от неоплаченных за последние месяцы счетов. В Тунисе эта цифра за июль и август достигла 60 миллионов евро.

Власти Турции пообещали разработать механизм кредитной поддержки для предприятий, которые пострадают из-за Thomas Cook. Между тем британские правительство отказалось спасать туроператора, долг которого достиг двух миллиардов евро.

Министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом заявила: "Налогоплательщики не должны спасать каждую компанию, которая стала банкротом. Это создало бы огромный риск злоупотреблений, нам бы пришлось поддерживать любую убыточную компанию и тогда у совета директоров не было бы стимула управлять бизнесом должным образом".

Проводится расследование в отношении роли руководства Thomas Cook в банкротстве этой туристической фирмы. В течении последних лет зарплаты и премии топ-менеждеров превысыли 40 миллионов евро.

Управление гражданской авиации Великобритании помогло вернуться домой уже 15 тысячам пассажиров.

Объясняет редактор издания Travel Trade Gazette Пиппа Джекс: "Думаю, что большинство клиентов получат свои деньги обратно через Управление гражданской авиации, если турпакет включал переле. А турпакет без перелета компенсирует Ассоциация британских турангентов, потому что компания Thomas Cook была ее членом. Есть еще возмоднсть вернуть деньги с помощью кредитной карты, если затраты превысили 100 фунтов стерлингов. Также выплатят компенсации и некоторые страховые компании".

Между тем туристы, которые пытаются заново забронировать свои поездки, обвиняют авиакомпании и турфирмы в завышении цен. А хедж-фонды могут заработатит на коллапсе Thomas Cook до 200 миллионов евро за счет кредитных дефолтных свопов.

Возвращение британских туристов на родину обойдется казне Соединенного королевства примерно в 115 миллионов евро.

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