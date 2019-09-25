Крит: кто заплатит сотрудникам Thomas Cook?

Сития - самый восточный город Крита - одно из популярнейших туристических направлений Средиземноморья. Отели здесь почти круглый год полны туристов. Для сотен их сотрудников все изменилось в понедельник утром с известием о банкротстве Thomas Cook.

"Как все говорят вслед за главой Союза туроператоров Крита, крах старейшего турагентства - это «землетрясение магнитудой 7, последствия которого сравнимы с цунами", - говорит Анна Кукаки, сотрудница гостиницы. - Ситуация сейчас нестабильная. Очевидно, что следует ждать массовой отмены брони и изменения планов, но мы стараемся оставаться оптимистами".

"Среди сотрудников отелей, входивших в систему Thomas Cook в Ситии, растет беспокойство, - передает с места событий наш специальный корреспондент Семела Тухтиду. - Информацию о том, кто им теперь выдаст зарплату, найти турдно. Многие опасаются, что больше не увидят своих денег".

Работать на Thomas Cook на Критен считалось привилегией. По данным Союза туроператоров, до 80 % отелей заключили контракты с агентством. Теперь им предстоит самим выбираться из долговой ямы.

"Эти люди приехали до краха Thomas Cook, - говорит менеджер Никос Каричимакис, - Что они теперь будут делать и как вернутся домой - большой вопрос. Единственная надежда - скандинавский филиал компании, дела которого, по нашей информации, шли не так плохо".

Для сотен семей банкротство Thomas Cook стало черным днем, туризм - единственный источник заработка для них.

"Сезон в самом разгаре, - говорит Валантис Папастаматакис, владелец магазина. - Целые семьи работают в туристическом секторе. Для нас это огромная проблема".

Непосредственно на Thomas Cook работали в Греции до 1000 человек, тех же, кто косвенно сотрудничал с компанией и вовсе тысячи.