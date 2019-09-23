Банкротство Thomas Cook ударило по Греции

Греческая туриндустрия опасается эффекта домино и полного краха в связи с банкротством британской компании Thomas Cook. На данный момент только на Крите семь из десяти турфирм сотрудничают исключительно с этим британским агентством. По словам президента Ассоциации туроператоров и турагенств Крита Михаила Влатакиса, очевидно, что Thomas Cook остался должен им всем. Местные отели могут потерять 50 млн евро.

Президент Ассоциации турагенств Крита Михаил Влатакис: "Рухнул туристический гигант. И здесь, в Греции, а особенно - на Крите, как-будто произошло землетрясение магнитудой 7. Теперь мы ожидаем цунами".

На данный момент в Греции в "ловушке" обанкротившейся компании Thomas Cook, находятся около 50 тысяч туристов. Министр туризма Греции Харис Теохарис заверил, что министерство разработает план, чтобы страна не потеряла свою долю рынка после краха британской компании.

Министр туризма Греции Харис Теохарис: "Министерство туризма поддерживает план по возвращению тех, кто находится в нашей стране и пострадал от банкротства Thomas Cook. Мы также тесно сотрудничаем с министерством экономики и другими органами, чтобы поддержать бизнес и все компании, которые уже пострадали или в ближайшее время столкнутся с банкротством и финансовыми трудностями. Мы сотрудничаем с министерствами финансов, развития и труда, чтобы оказать поддержку".

Элени Коровила, euronews: "У профессионалов туристического сектора в Греции после банкротства Thomas Cook - две серьезные проблемы: как покрыть издержки от затронувшего их банкротства некогда туристического гиганта и каким образом заложить основу для будущего сезона, ведь сотни греческих компаний на протяжении очень многих лет сотрудничали только с Thomas Cook".