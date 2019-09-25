Черепашата под охраной

В Израиле выпускают в море черепашат: около 60 детёнышей выросли и вылупились в центре по содержанию морских рептилий.

На средиземноморское побережье Израиля ежегодно приплывают всего около двух десятков самок зелёной морской черепахи — это вид находится в большой опасности. Учёные переносят их в бассейн, осматривают и изучают, присваивая номера. Отложенные черепахами яйца с максимальной предосторожностью переносят на тщательно охраняемый пляж — всё для того, чтобы повысить выживаемость вида. У морских черепах в среднем зрелости достигает лишь одна особь из 130.