Amazon озаботилась климатом

Сотрудники Facebook, Google, Microsoft и Amazon объявили о своём участии в глобальной забастовке в защиту климата. У активистов Amazon уже есть опыт в этой борьбе: в апреле 2019-го 8 тысяч работников компании подписали открытое письмо инициативной группы руководству, требуя принять план действий против климатических изменений и сделать фактор воздействия на климат приоритетным в бизнес-решениях.

Своё участие в акции 20 сентября сотрудники Amazon объясняют так:

"Изменение климата - самая неизбежная угроза человечеству, с которой мы сталкиваемся сегодня в целом".

Предвосхищая новые протесты, руководство компании объявило в четверг о самой масштабной климатической инициативе в истории бизнеса:

"Наша цель - полностью выполнить положения парижского соглашения на 10 лет раньше", - заявил глава Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в Вашингтоне, пообещав, что компания станет углеродно-нейтральной к 2040 году.

В представленный им план вошли требования из открытого письма сотрудников, в том числе "нулевые выборы углекислого газа в атмосферу" и "отказ от ископаемого топлива". ,

Бизнес-модель Amazon включает в себя глобальные выбросы углекислого газа. Инициативная группа утверждает, что немалую роль в этом играет вычислительная техника, которую многие считают экологически чистой. Выбросы в атмосферу из телефонов, компьютеров и других электронных приборов имеют в своем составе редкоземельные металлы, загрязняющие огромные площади. А на долю компьютерной индустии приходится 2% выбросов СО2 - столько же, сколько и авиации.

Для выполнения своих обещаний Amazon прибретает 100 тыс. электрокаров фирмы Rivian, но при этом в июне объявила о расширении своей сети авиаперевозок Amazon Air с 40 до 70 самолётов к 2021 году и о начале строительства собственного аэропорта в Цинциннати.

Не готово руководство Amazon пока отказаться и от сотрудничества с добывающими углеводороды компаниями, организовав в прошлом году конференцию "Прогнозирование нефтяных месторождений с помощью умных машин". Форум на аналогичную тему провёл и Microsoft . Они говорят, что для трансформации нефтедобывающим предприятиям понадобится лучшая техника, и отказ предоставить её только всё осложнит.

Используются высокие технологии и в других областях - так, по данным газеты New York Times, из-за климатических изменений и экстремальных погодных условий только в первой половине 2019 года родные места покинули рекордные 7 миллионов человек. По данным правозащитников, некоторые компании, в том числе и Amazon, продают высокотехнологичное оборудование, которое используется полицией для предотвращения этого исхода.

"То, что хорошо для климата - хорошо и для бизнеса", - считают в международном исследовательском Центре по адаптации, сопредседатели которой - легендарный предприниматель-филантроп Билл Гейтс и глава Всемирного банка Кристалина Георгиева, которая может скоро возглавить Международный валютный фонд.

По данным Центра, инвестирование 1,6 трлн евро в развитие пяти сфер деятельности с 2020 по 2030 год может принести 6,5 трлн евро чистой прибыли.

Эти пять сфер:

- системы раннего предупреждения об опасности,

- инфраструктура устойчивая к климатическим изменениям,

- модернизация сельского хозяйства в засушливых районах,

- защита мангровых лесов,

- устойчивые водные ресурсы.