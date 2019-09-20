Забастовка в защиту климата: сотни мероприятий

В Австралии началась всемирная забастовка в защиту климата, в ходе которой всю неделю в главных городах страны будут проводиться массовые демонстрации и манифестации. По данным инициаторов, которыми выступили сотни различных организаций, всего до следующей пятницы будет организовано более 1700 различных мероприятий в 160 странах мира.

В преддверии «климатической забастовки» в ряде европейских стран уже прошли многочисленные акции. В частности, в четверг группа студентов развернула на галерее в швейцарском парламенте транспарант с надписью «Финальный отсчёт – остаётся 16 месяцев», напомнив о том, что к концу следующего года необходимо добиться снижения парникового эффекта на планете.

А в британской столице экоактивисты провели похоронную процессию, приурочив её к лондонской Неделей моды, которую некоторые из них требуют вообще отменить, утверждая, что текстильная промышленность – один из лидеров по загрязнению окружающей среды.

– Мы проводим похоронную процессию, которая двинется от Трафальгарской площади и завершится возле здания, где проводится главное мероприятие Лондонской недели моды, – говорит одна из участниц. – А причина в том, что мы оказались в совершенно чрезвычайной ситуации, и нам всем требуется место для коллективного выражения скорби. И мы будем скорбеть о планете, о природе, о животных и о людях, которые страдали и продолжат страдать, а также о жизнях, которые будут потеряны из-за этого кризиса.

Несколько дней назад канцлер Германии Ангела Меркель объявила о новых мерах, направленных на сокращение в стране выбросов парниковых газов. Но защитники природы сочли их недостаточными и устроили демонстрацию у Франкфуртского автосалона.

– Мы должны перейти от индивидуального транспорта к общественному транспорту. Должны отказаться от всего этого «больше, быстрее, дальше» и стремиться к общественному благу.

– Мы живём за городом, в десяти километрах, но без проблем добираемся сюда без машины. Так что это вполне возможно, нужно лишь подстроиться. Но дорога доставляет удовольствие, обходится гораздо дешевле, и к тому же позволяет оставаться в форме.

Экоактивистка Грета Тунберг, положившая начало этому движению, которое распространилось теперь на всю планету, продолжает свою деятельность, привлекая к ней внимание общественности. На днях с ней встретился бывший президент США Барак Обама.