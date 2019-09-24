Дети - заложники войны

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, право знать своих родителей и право на их заботу. Это положения международной Конвенции о правах ребенка, и все они были нарушены в Сирии и Ираке - в районах, где хозяйничали террористы ИГИЛ.

Телеканал Euronews подготовил серию репортажей из зоны конфликта. В этом мы рассказываем, как война разрушила тысячи детских судеб и какое будущее ждет малышей, родившихся от иностранных наемников, в том числе из Европы. Что теперь с ними делать, никто толком не знает.

"Дети не виноваты в том, что их родители были в ИГИЛ. Они не должны отвечать за ошибки взрослых. Эти дети - такие же жертвы войны", - говорит Шерин, сотрудница ЮНИСЕФ. По данным ООН, всего в лагерях для беженцев в Сирии находятся порядка 40 тысяч несовершеннолетних. При этом около 8 тысяч - это дети иностранных боевиков.

Из Нидерландов в ИГИЛ

Мы встретились с Ильхам. Она приехала в Сирию из Нидерландов. Здесь у нее родились двое мальчиков. В теории у них может быть голландское гражданство. Одна на практике нет никакого, они - апатриды.

"Когда я смотрю на моих детей, то мне больно. Для них - все происходящее, это нормально. Они ведь не видели другой жизни", - говорит Ильхам. Она знает, что ее дети оказались здесь из-за нее.

На вопрос, жалеет ли она, женщина отвечает: "Да. Мне было 19 лет, и я сделала неверный выбор. Попасть сюда было легко, а вот уехать крайне сложно".

Ильхам тоже говорит, что дети не должны расплачиваться за ошибки взрослых. "Вы знаете, они вырастут и когда-нибудь спросят: почему мы живем в Сирии, почему нам никто не помогает?" Однако кто конкретно должен помочь, на этот вопрос у Ильхам ответа нет.

Заложники войны

На войне дети подвергаются еще большему риску, чем взрослые. Они подвергаются насилию со стороны взрослых. Речь идет в том числе о сексуальном насилии, детском труде.

После разгрома "Исламского государства" в Сирии и Ираке с высокой трибуны ООН звучали призывы к государствам, в том числе европейским, как можно скорее вывезти из зоны конфликта всех несовершеннолетних, которые оказались там не по своей воле. Однако пока этот процесс идет крайне медленно, иностранные правительства не торопятся принимать решения о репатриации.

"Мне часто снится, что я беру их на руки. Но потом просыпаюсь и понимаю, что никого рядом нет", - говорит Паскаль, держа в руках фотографию своих внуков. Ее дочь уехала из Франции в Сирию 4 года назад. Взяла с собой детей. Теперь они находятся в лагере для беженцев, откуда вернуться не могут.

Паскаль говорит, что бросать людей на произвол на судьбы нельзя: "Их делами должны заниматься соответствующие инстанции, причем беспристрастно". Она надеется, что ее дочь вместе с внуками все-таки сможет вернуться домой. Но когда?

"Вот это ожидание, неведение - это крайне тяжело для матери. Знать, что ничем помочь не можешь. Остается только ждать, переживать. По сути, мы все жертвы и заложники ИГИЛ", - говорит она.