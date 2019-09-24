Thomas Cook и пустота

В жизни Никоса Халкиадакиса наступили сложные времена. За всю свою сорокалетнюю карьеру в отельном бизнесе он впервые сталкивается с подобными трудностями.
О банкротстве британской компании Thomas Cook он узнал в понедельник. Теперь уже бывший туристический гигант все еще должен ему 650 тысяч евро. И Халкиадакис боится, что никогда не получит своих денег.
Только хозяевам гостиничных комплексов на Крите Thomas Cook задолжала более 80 миллионов евро. До конца ноября на острове ждали свыше 50 тысяч туристов. Компания аннулировала туры, и бизнес сотен греков оказался под угрозой.
С ним согласен Вассилис Гирбациотис, владелец бара: "Нам будет непросто. Многие туристы не смогут приехать. А ведь мы ожидали тысячи гостей. Все это нам грозит серьезными неприятностями".
В прошлом году 3 миллиона отдыхающих воспользовались услугами Thomas Cook, чтобы провести отпуск в Греции.
Компания сотрудничала с 40 местными отелями и обеспечивала работой почти тысячу человек. Крах фирмы стал неожиданным ударом для греческого правительства, которое и так с трудом пытается вернуть стране устойчивый экономический рост.