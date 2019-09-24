Thomas Cook и пустота

В жизни Никоса Халкиадакиса наступили сложные времена. За всю свою сорокалетнюю карьеру в отельном бизнесе он впервые сталкивается с подобными трудностями.

О банкротстве британской компании Thomas Cook он узнал в понедельник. Теперь уже бывший туристический гигант все еще должен ему 650 тысяч евро. И Халкиадакис боится, что никогда не получит своих денег.

Мы были просто ошеломлены, когда узнали, что британское правительство позволило фирме обанкротиться. Последние несколько дней мы очень беспокоились, не понимали, что происходит. А узнали, что все усилия по спасению туроператора были напрасны, поздней ночью. Никос Халькиадакис владелец отеля

Только хозяевам гостиничных комплексов на Крите Thomas Cook задолжала более 80 миллионов евро. До конца ноября на острове ждали свыше 50 тысяч туристов. Компания аннулировала туры, и бизнес сотен греков оказался под угрозой.

Это очень плохие новости. Из года в год Thomas Cook отправляла на Крит большое количество туристов. Ее банкротство негативно отразится не только на Крите, но и на всей Греции. Манолис Патеракис владелец магазина

С ним согласен Вассилис Гирбациотис, владелец бара: "Нам будет непросто. Многие туристы не смогут приехать. А ведь мы ожидали тысячи гостей. Все это нам грозит серьезными неприятностями".

В прошлом году 3 миллиона отдыхающих воспользовались услугами Thomas Cook, чтобы провести отпуск в Греции.

Заполнить образовавшуюся в туриндустрии пустоту будет непросто. Предприниматели уверены: на то, чтобы справиться с кризисом, уйдут годы. Симела Тухтиду корреспондент Euronews

Компания сотрудничала с 40 местными отелями и обеспечивала работой почти тысячу человек. Крах фирмы стал неожиданным ударом для греческого правительства, которое и так с трудом пытается вернуть стране устойчивый экономический рост.