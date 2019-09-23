На ковровой дорожке перед "Эмми"

В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония награждения телевизионной премии "Эмми". Прежде чем направиться в Microsoft Theater, звезды многосерийных проектов и другие гости собрались у его входа на фиолетовой ковровой дорожке. Среди них была актриса Кэтрин Зета-Джонс с супругом Майклом Дугласом, Билли Портер, звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Николай Костер-Вальдау, Алекс Борштейн, признанная лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале "Удивительная миссис Мейзел" и другие.

Главным триумфатором стал комедийный сериал "Дрянь". Лидерами по числу номинаций в этом году были "Игра престолов", "Удивительная миссис Мейзел", "Чернобыль", программа "Субботним вечером в прямом эфире" и "Барри".