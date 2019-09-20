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Французские виноделы осваивают саке

Французские виноделы осваивают саке
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Саке из Японии покоряет виноделов Франции: программа "Вкус" приглашает в Бургундию и Шампань, винодельческие регионы, которые расширяют привычный ассортимент за счет напитка из Японии.

Ставку на саке, к примеру, делает бургундский винодел и агроном Готье Руссей. Автор книги о японском алкогольном напитке подробнее рассказал о саке нашему корреспонденту: "Качество и вкусовые характеристики саке определяет исходный ингредиент - рис. Мы знаем, что виноград в естественных условиях бродит и преобразуется в алкоголь. С зерновыми не так, здесь нужно приложить руку... Человек различает пять основных вкусов: сладкое, соленое, горькое, кислое плюс введенное японцами понятие "умами". "Умами" - это насыщенно и вкусно, это соус, в котором долгое время томилось блюдо. Так вот, саке относится к категории "умами" , в нем есть и сладкие ноты. А вот кислоты и горчинки в нем меньше, чем в вине и пиве. Напиток естественным образом воспринимается как нечто очень приятное, даже позитивное... Саке идеально сочетается с продуктами, которым трудно подобрать пару - это спаржа, яйца или морепродукты. Так, доказано, что железо придает неприятный привкус морепродуктам. В саке содержание железа очень низкое, напиток прекрасно подходит к дарам моря".

Из Бургундии - в Шампань; в не менее известном винодельческом регионе живет и работает Сильван Уэт, эксперт и организатор Европейского салона саке, крупнейшего за пределами Японии. Он говорит об уверенной интеграции саке в европейскую кухню: "Конечно, саке естественным образом сочетается с японской кухней, которая этот напиток и породила, но он украсит и любой западный стол - французский, итальянский... Саке найдет место везде - и в бистро, и в элитарных ресторанах; напиток отлично дополнит винную карту и позволит по-иному прочувствовать вкусы блюд, кулинарной классики и новинок".

Об удивительных свойствах саке рассказывает и шеф-повар ресторана Арно Лаллеман из ресторана L'Assiette Champenoise, отмеченного тремя мишленовскими звездами. Он приготовил съемочной группе одно из своих фирменных блюд, дополнив обед бокалом редкого игристого саке.

Шеф показывает и рассказывает: "У нас в меню - коричневый краб из Бретани, его готовят прямо перед подачей. Краба аккуратно разделывают щипцами, чтобы извлечь максимум мякоти, которая идеально сочетается с саке. Я обожаю шипучесть, игристость: все же я родом из Шампани! Мне было любопытно, можно ли сделать саке игристым. Оказывается, можно. Для меня это стало настоящим открытием".

Блюдо собрано. Шеф рекомендует начать с гарнира из репы, затем глотнуть саке и лишь затем приниматься за краба: "Именно овощи выступают связкой между нашим саке и блюдом из краба. Репа чуть островата, она покалывает язык и это отсылает нас к саке, также растительного происхождения".