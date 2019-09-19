Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

США

ФРС снизила процентную базовую ставку

 Комментарии
 Ольга Кепински 
ФРС снизила процентную базовую ставку
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду второй раз за год снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она колеблется от одного с тремя четвертями до двух процентов.

В ФРС полагают наиболее вероятными устойчивую динамику экономического роста, сохранение сильного рынка труда, а также уровень инфляции, близкий к 2%.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал финрегулятор опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, но после снижения все равно обрушился с критикой на ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла, обвинив его в отсутствии смелости, смысла и видения.

Я думаю, они где-то ошиблись. Финрегулятор повысил ставку слишком быстро, а снизил на совсем небольшое значение. Но несмотря на это у нас отличная экономика
Дональд Трамп
президент США

Трамп регулярно критикует ФРС и Пауэлла за финансовую политику, намекая на его возможное увольнение.