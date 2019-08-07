Президент Трамп считает проблемой ФРС, а не Китай

Президент США Дональд Трамп не обеспокоен реакцией рынков на решение американского Минфина причислить Китай к валютным манипуляторам. Соответствующее заявление Трамп сделал перед вылетом в штат Огайо. Комментируя решение финансового ведомства, а также введение дополнительных таможенных пошлин на китайский импорт,Трамп подчеркнул:

"Наша страна демонстрирует выдающиеся результаты, чего не скажешь о Китае, если посмотреть на ситуацию с торговлей. Кто-то должен был сделать это с КНР, потому что они ежегодно отбирали у США миллиарды долларов. Надо было отстаивать свою позицию. Так что, я думаю, в нашем государстве дела идут хорошо."

Трам в очередной раз подверг критике Федеральную резервную систему США. На своей странице в Twitter хозяин Белого дома написал, что ФРС, а не Китай является проблемой для развития американской экономики. Президент сказал, что регулятору следует снижать процентные ставки "сильнее и быстрее", чтобы США были конкурентоспособны на международном рынке.