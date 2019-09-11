Цены на нефть в США упали после новости об отставке Джона Болтона

Падением на 1% отреагировали цены на нефть в США на новость об отставке советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Госсекретарь США Майк Помпео, с которым у Болтона были давние разногласия по Северной Корее, Ирану и Афганистану, прокомментировал отставку.

Майк Помпео, госсекретарь США

"Президент сам должен объяснить причины, по которым он принял такое решение. Но я бы сказал, что он имеет право работать с теми, с кем хочет. Я знаю, что все говорили об этом, но господин Болтон и я действительно придерживались разных взглядов на некоторые вопросы".

Стивен Мнучин, министр финансов США

"Взгляд президента и взгляд господина Болтона на войну в Ираке были очень разным, и президент ясно дал это понять".

В своем Twitter Дональд Трамп написал:

"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что Белый Дом больше не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие члены Администрации", а затем добавил, что имя нового советника по нацбезопасности будет объявлено на следующей неделе.

Джон Болтон призывал президента Трампа с недоверием относиться к переговорам с Северной Кореей, Ираном и группировкой "Талибан".