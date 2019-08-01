ФРС понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система впервые за 11 лет со времен глобального финансового кризиса понизила базовую процентную ставку за 11 лет.

Фондовые индексы на открывшихся биржах Азии отреагировали снижением на 1%, поскольку глава ФРС Джером Пауэлл к тому же указал, что нынешнее решение не обязательно свидетельствует о начале цикла на смягчение денежно-кредитной политики. Это заявление вызвало недовольство президента.

Трамп подчеркнул, что Джером Пауэлл снова "разочаровал нас". "Рынок хотел услышать, что речь идет о начале решительного цикла снижения ставок, когда мы будем идти наравне с Китаем", - добавил президент в своем микроблоге.

Финансисты и биржевики говорят, что снижать ставку нужно было на 50 базисных пунктов - по их мнению, это необходимо, чтобы предупредить риски более резкого замедления экономического роста.

Эту точку зрения выразил старший экономист Bankrate.com Марк Хэмрик: "Помимо рисков снижения, имеются все признаки напряженности в глобальных торговых отношениях, так что предпринятый шаг ни к чему не приведет".

Европейский Центральный банк на прошлой неделе принял решение вовсе не менять базовую процентную ставку, сохранив ее на прежнем, нулевом, уровне.