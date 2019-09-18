На 7° к концу столетия

Сдержать глобальное потепление – именно такую цель преследуют государства, подписавшие Парижское соглашение по климату 3,5 года назад.

По мнению ученых, 194 страны-участницы прилагают не достаточно усилий, чтобы претворить в жизнь то, что написано на бумаге. А именно – не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса по Цельсию к концу столетия.

Накануне саммита по климату Генсек ООН Антониу Гутерриш напомнил:

"Мы не можем продолжать шутить с природой. Природа наносит ответный удар, что мы сейчас можем наблюдать. Это очень серьезная проблема"

Тем более, что прогнозы учёных неутешительные.

Согласно последнему исследованию французских экспертов в области изменения климата (МГЭИК) температура на планете поднимется выше, чем ожидалось.

По наиболее пессимистическому прогнозу, если мы продолжим использовать ископаемые виды топлива, к концу столетия температура повысится на 7° по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.

По мнению учёных, чтобы этому помешать, нужно принимать немедленно радикальные меры.

Паскаль Браконно, климатолог:

"Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, общество должно бережнее относиться к энергоресурсам, должно резко снизить уровень энергопотребления".

Внедрение возобновляемых источников энергии вносят свой положительный вклад. Согласно исследованиям агентства Блумберг в прошлом году около 13% мировой энергии были получены из природных источников.

Это позволило предотвратить выброс двух миллиардов тонн углекислого газа в атмосферу. Тем не менее выбросы от ископаемых источников энергии, увеличились за год на 2% и достигли 33 миллиардов тонн.