Глобальное потепление: печальные итоги 2018 года

Европейский континент стал одним из наиболее пострадавших от погодных аномалий в 2018 году. После холодных зимних месяцев - жаркая и засушливая погода в течение весны и лета. Это означало, что температура держалась значительно выше среднего уровня в странах Северной и Западной Европы.

Мы, конечно, последнее поколение, которое способно ещё хоть что-то контролировать для сохранения общества в том виде, каким мы его знаем сегодня.

Период с мая по июль 2018 года стал в Скандинавии самым сухим и жарким за всю историю наблюдений.

Также, беспрецедентно высокие температуры зарегистрированы за Полярным кругом. В финской столице Хельсинки воздух прогрелся на рекордные 25 дней, в течение которых температура не опускалась ниже +25°C.

Исторически высокие температуры были отмечены в Великобритании и Ирландии, а Швеция пострадала от целой серии лесных пожаров, от которых выгорело 25.000 гектаров леса.

Греция также пережила самый смертоносный пожарный сезон за последние 10 лет, а в сентябре на страну обрушился редкий для Средиземноморья ураган.

Будапешт стал свидетелем печального зрелища - высыхающий Дунай:

В августе 2018 уровень воды в Дунае упал до исторического минимума Reuters

В Португалии был отмечен самый жаркий день XXI века: +44°C, а для Армении весь месяц июль стал самым жарким с момента начала наблюдений: столбик термометра в Ереване поднялся до +43,7°C.

Засушливая погода сохранялась в Германии, где период с апреля по сентябрь был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений. Франкфурт прогрелся до температуры выше +30°C в течение 19 дней подряд, с 23 июля по 9 августа.

Эстония пережила свой второй (за всю историю наблюдений) самый холодный февраль, а на юге Франции небывалое количество снега сильно удивило жителей средиземноморских городов Ним и Монпелье, где зимой выпало от 15 до 30 см снега.

Эта карта Всемирной метеорологической организации (ВМО) наглядно демонстрирует большое число чрезвычайных климатических явлений в Европе, отмеченное в 2018 г. ВМО

Рекордное количество снега выпало на юге Италии, особенно в Неаполе.

Май и июнь были отмечены в Европе исключительным уровнем осадков и грозами.

В октябре интенсивная метеорологическая система низкого давления над Средиземным морем принесла смертоносные наводнения и ураганный ветер в несколько стран этой части света.

На северные районы Италии обрушился ураганный ветер, порывы которого достигали скорости 179 км/ч в горном массиве Монте-Чимоне. Метеоусловия спровоцировали сильный ливень, когда в северо-восточных альпийских предгорьях за сутки выпало до 406 мм, а в приморской Лигурии - до 308 мм осадков. По меньшей мере 30 человек погибли в результате инцидентов, причиной которых стал октябрьский ураган. Не менее 10 человек погибли на юге Франции, такое же число жертв и на острове Майорка.

В конце сентября из-за сильных ливней на юге Испании - в Малаге, Мурсии и Альмерии - погибли, по меньшей мере, 8 человек.

Разрушенная после наводнения дорога в деревне Виллалье на юге Франции Reuters

Был ли 2018 год переломным с точки зрения климатолога?

Как же сравнить 2018 год с предыдущими годами? Мы всё чаще слышим о погодных аномалиях, а иногда и сами становимся свидетелями резких погодных явлений. Но погода и климат - это не одно и то же. Являются ли необычные погодные явления свидетельством того, что изменился климат?

Есть ли ещё путь назад, или нам придётся привыкнуть к более холодным зимам, жаркой погоде и наводнениям - в зависимости от того, где мы живем? Был ли 2018 худшим годом в этом отношении?

«Он стал чем-то вроде сигнала тревоги», - говорит профессор Института атмосферных и климатических исследований ВТШ Цюриха Соня Сеневиратна. Она занимается анализом экстремальных климатических явлений.

«В прошлые годы тоже иногда случались необычные погодные явления, но в этом году отличие в том, что они оказали серьёзное влияние на всю Европу и Соединенные Штаты», - сказала она в беседе с Euronews.

И.о. директора Института изменений окружающей среды Оксфордского университета д-р Фридерика Отто исследует экстремальные погодные явления - засуху, аномальную жару и ливневые дожди.

Карта мира, которая демонстрирует потепление в Арктике, Антарктике и Европе ВМО

«Я думаю, по меньшей мере, этот год принёс Европе осознание того, что глобальное изменение климата в самом деле "на дворе" - оно уже здесь и сейчас, - говорит она. - Мы увидели, что оно относится не только к далёкому будущему и касается не только населения бедных стран».

По данным Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), прошлый год вошёл в четвёрку самых жарких за всю историю наблюдений, наряду с 2015, 2016 и 2017 годами.

«2018-й стал ещё одним годом, доказавшим непосредственное влияние глобальных климатических процессов на климат [в отдельных регионах] и на погоду», - продолжает Фридерика Отто.

Теперь всегда будет так же как в 2018-м?

Насколько аномальным стал прошлый 2018 год? Так ли он отличается от предыдущих? Как утверждает Фредерика Отто, которая участвует в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК), 2018 не представлял из себя ничего особенного:

«Учитывая то, что мы живём в мире, где изменение климата очевидно и его влияние уже чувствуется, ничего необычного прошлый год из себя не представляет, - говорит Отто, - В нашем исследовании летней жары в странах Европы мы обнаружили, что и в Дублине, и в Дании, и в Осло жара - это далеко не редкое явление и случается примерно каждые семь лет. Но на севере Европы, в таких странах, как Финляндия, жара - явление всё же крайне редкое. Высокие летние температуры стали исключительным явлением даже с учётом контекста, в котором мы признаём изменение климата на планете».

«То, что мы наблюдали в 2018-м, особенно летом, выделяется из общей картины. Во многих регионах, где мы ожидаем аномальную жару, она действительно имела место. В этих регионах жара была бы более ощутима, если бы изменение климата не было для нас очевидным. Но, учитывая, что мы и так живём в мире, где температура воздуха на 1°C выше, чем в доиндустриальный период, пики летней жары становятся экстремальными».

Шведы освежаются в Северном море в августе 2018 г. Reuters

Для опытного климатолога Фрейи Вамборг из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) картина представляется более сложной.

«Ну, оценить очень сложно... Ведь если посмотреть на прошедший год в целом, мы увидим, что тепло было во всей Европе, за исключением февраля и марта, - говорит Вамборг. - Меня более поражает не интенсивность отдельных погодных явлений или их количество, а постоянство с которым они появляются в течение всего года».

«Год был аномальным во многих отношениях, но трудно сказать, был ли он более экстремальным, чем предыдущие годы. Некоторые события отмечены особой интенсивностью, по сравнению с тем, что мы наблюдали в прошлом. Средняя температура в Европе станет одной из самых теплых за всю историю, если не самой высокой!»- добавляет Фрейя Вамборг, делая особый акцент на изменение температур в Арктике, где мы буквально "видим наступление новой эры".

Учёных поражает жаркая и засушливая погода, доминировавшая в Северной Европе в течение почти всего 2018 года Проект "Коперник"

Как считает профессор Сеневиратне, 2018 год особенно необычен тем, сколько погодных явлений происходило одновременно на столь обширной территории.

Хотя 2018 год и не был самым жарким, Сеневиратне считает, что он был самым аномальным.

«На мой взгляд, это был самый аномальный год, - поясняет Сеневиратне, - Такого числа аномалий раньше никогда не было. Это сочетание глобального потепления и необычных, неоднократно повторяющихся погодных явлений».

Как говорит Сеневиратне, если бы те же погодные условия наблюдались в более "прохладном мире", то есть до глобального потепления, то возможно, мы не увидели бы такого количества аномалий в течение года.

«Всё дело в общем фоновом потеплении. Так что, все эти аномальные явления стали результатом комбинации сильного общего потепления и необычных погодных условий».

В ноябре Калифорния пострадала от самых смертоносных за всю историю наблюдений лесных пожаров. Проект "Коперник"

Год предостережений об изменении климата

ООН

В 2018 году Организация Объединенных Наций опубликовала новое предупреждение о том, что у планеты есть ещё 12 лет, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Об этом - доклад ведущих ученых-климатологов мира.

Авторы этого исторического доклада Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) предупредили, что глобальное потепление не должно превысить +1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем температур на Земле. Это позволит снизить риск таких бедственных явлений, как засуха, наводнения и аномальная жара.

Профессор Сеневиратне была в группе авторов спецдоклада МГЭИК о глобальном потеплении на 1,5°C.

«В настоящее время сохраняются выбросы CO₂ и других парниковых газов в атмосферу, а это означает, что глобальное потепление (по сравнению с сегодняшним уровнем) будет продолжаться, - рассказала профессор Сеневиратне в интервью Euronews. - Сегодня вопрос лишь в том, сможем ли мы замедлить этот процесс».

Эксперты МГЭИК слишком оптимистичны?

В декабре, по окончании очередной Глобальной конференции по климату COP24 в Катовице, сразу трое ученых заявили, что доклад МГЭИК слишком оптимистичен. Согласно статье «Глобальное потепление произойдет быстрее, чем мы думаем», опубликованной в журнале Nature, глобальное потепление сегодня более похоже на «разогнавшийся грузовой поезд».

COP24 - глобальная конференция ООН по изменению климата и часть Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Эту конвенцию подписали 197 стран мира и Евросоюз.

Статья в журнале Nature также критически направлена против сообщества климатологов, которые «не способны предложить полезные решения» глобальной проблемы климата.

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО)

В отчете за ноябрь 2018 г. ВМО предупредила: мы - последнее поколение, способное противостоять тенденции изменения климата на планете.

«У нас недостаточно инструментов для достижения конкретных целей в области изменения климата и прекращения роста средних температур,» - говорит Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО.

«Уровень парниковых газов в атмосфере снова зашкаливает, и, если нынешняя тенденция сохранится, вполне возможно, что рост температуры на Земле увеличится с +3°C до +5°C к концу этого столетия».

«Если мы будем продолжать использование всех ископаемых ресурсов, рост средней температуры будет значительно выше, - поясняет Таалас в начале доклада. - Хочу повторить ещё раз: мы - первое поколение, полностью осознающее проблему изменения климата, и последнее, которое ещё может что-то с этим сделать.»

Идёт ли всё к глобальному потеплению на 3.3°C?

В декабре независимая группа Climate Action Tracker опубликовала предупреждение о том, что средние мировые температуры могут превысить на 3,3°C уровень доиндустриальной эпохи. В отчёте эксперты делают оговорку, что есть некоторая надежда (благодаря прогрессу, достигнутому после Парижской конференции) на ограничение этой цифры двумя градусами по Цельсию.

Известный публицист американского журнала Time Джеффри Клугер попытался внести ясность в вопрос о том, почему мы продолжаем игнорировать сигналы тревоги. Как пишет Клугер, несмотря на озабоченность таких компетентных международных форумов, как МГЭИК, «реакция общества, как и всегда: ну и что с того?..»

Психологи, с которыми беседовал Клугер, указывают на «текущее ощущение комфорта и удобства» у многих и утверждают, что мы «сбрасываем со счетов риск», если предполагаем, что «любые последствия пока в далёком будущем».

Средиземноморье: один из наиболее пострадавших регионов

В ходе конференции ООН COP24 в Катовице были обнародованы результаты исследования, проведенного международной организацией Союз для Средиземноморья. Документ указывает на то, что изменение климата будет особенно ощущаться в Средиземноморском регионе, где ожидается повышение температуры, нехватка воды (несмотря на возможные осенние наводнения) и засуха. Всё это может повлиять на туризм в регионе.

«Регион сталкивается с неравным распределением ресурсов, социальной нестабильностью, конфликтами, миграцией.»

«В дополнение к этим факторам, Средиземноморский бассейн, естественно, подвержен ряду опасностей, включая землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары или периоды засухи», - говорится в докладе Союза для Средиземноморья.

Температура воздуха с конца 2017 по ноябрь 2018 в сравнении со средними показателями за период 1981-2010 гг. Проект "Коперник"

Что известно о глобальном потеплении сегодня

Как же объяснить погодные аномалии с точки зрения глобального изменения климата?

Ведущая сотрудница Оксфордского университета доктор Фридерика Отто разъясняет механизмы, через которые изменение климата связано с необычными погодными явлениями.

Термодинамический эффект - результат высокой концентрации парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению температуры, а это, в свою очередь, становиться причиной высокого уровня водных испарений в атмосфере. Пар затем превращается в жидкость и выпадает в виде осадков.

Второй эффект - динамический, и он, как поясняет д-р Отто, зависит от сезона года и от района, где наблюдается аномалия. Это результат атмосферных изменений с увеличением объёма парниковых газов и общим повышением уровня влажности. Всё это влияет на атмосферную циркуляцию:

«Вместе эти два фактора определяют, как изменение климата влияет на погодные системы», - подводит итог Фридерика Отто.

Термодинамический эффект одинаков по всему миру. В то же время, динамический эффект может влиять на погоду таким же образом, как и термодинамический, что увеличивает риск аномальных осадков в системах с низким атмосферным давлением.

Но оба эффекта также могут компенсировать друг друга. Чтобы прояснить механизм этого взаимодействия, ученые исследуют каждое отдельное явление.

Швеция, тушение лесного пожара с воздуха в июле 2018 года Reuters

Минувшим летом команда под руководством Фридерики Отто наблюдала за летней жарой в Северной Европе, учёные изучали отдельные области региона и обнаружили, что в некоторых местах риск аномальной жары удвоился, а в других увеличился в пять (!) раз.

Эксперты возлагают ответственность за повышение средней температуры на планете на 1°C по сравнению с доиндустриальным уровнем на увеличение концентрации в атмосфере парниковых газов.

«Мы знаем, что с увеличением массы парниковых газов в атмосфере повысилось поглощение длинноволновой радиации. Таким образом, из-за более прогретой атмосферы Земли мы имеем более высокую глобальную среднюю температуру и более высокие температуры в регионах, отчего растёт и риск периодов аномальной жары».

«В более теплой атмосфере содержится больше водяного пара, который при конденсации превращается в воду и выпадает в виде дождя.».

Рекордный объём выбросов углекислого газа

В октябре Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) призвала правительства принять «беспрецедентные меры», чтобы избежать «немыслимого ущерба климатической системе».

Международная группа ученых заявила, что необходимо сделать гораздо больше, чтобы поддерживать рост глобальной температуры на уровне ниже +1,5ºC по сравнению с доиндустриальным периодом. Этот порог может быть преодолён между 2030 и 2052 годами.

Выбросы CO₂ (на начало января 2019 г.). Голубовато-серый оттенок обозначает более высокую концентрацию earth.nullschool.net и проект "Коперник"

Чтобы остаться ниже 1,5°C, приходит к выводу МГЭИК, мир должен предпринять усилия, по масштабности сравнимые со Второй мировой войной, для ухода от ископаемых источников энергии и очищения атмосферы Земли от двуокиси углерода. Цель - сократить загрязнение углекислым газом как можно быстрее.

В отчете также подробно рассматриваются последствия повышения температуры на 1,5°C по сравнению с возможным повышением на 2°C. Согласно данным МГЭИК, сохранение поставленной цели на уровне 1,5°C приведет к повышению уровня мирового океана к 2100 году на 10 cm меньше, чем в случае роста средних температур на +2°C.

Такая перспектива поможет сократить количество наводнений и дать людям, которые населяют прибрежные районы, острова и дельты рек по всему миру время для адаптации к климатическим изменениям.

По словам ученых, повышение температуры в пределах 1,5°C позволит человечеству жить в контролируемых климатических условиях, пользуясь уже освоенными методами.

Но увы, 2018 год был отмечен новым рекордным ростом выбросов углекислого газа.

Скептики

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение все предупреждения учёных о последствиях изменения климата.

Он обвинил ученых-климатологов в наличии политической повестки дня и добавил, что не уверен в том, что человечество несёт ответственность за повышение температуры на Земле.

После вступления в должность Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, согласно которому 187 стран взяли на себя обязательство ограничить рост средней температуры на планете 2-мя°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Недавно он отклонил отчет своей собственной администрации в области глобального потепления.

Во время своей президентской кампании в 2016 году Трамп назвал изменение климата «розыгрышем».

Хотя в одном из интервью в конце 2018 года он уточнил свою позицию: «Я не думаю, что это розыгрыш, думаю, возможно, есть что-то [в мире] меняется. (...) Но точно так же потом будет перемена в обратном направлении».

Другие критики также утверждают, что климат на Земле проходит естественные циклы и таким образом меняется время от времени.

«Нет ничего ужасного в изменении климата в рамках естественных циклов, - говорит Фидерика Отто, - Но для этих циклов триггером, как правило, служит изменения в солнечной радиации. А сейчас мы не находимся внутри цикла, в ходе которого у нас должны быть повышенные температуры».

«В то же время, мы знаем из курса элементарной физики, что углекислый газ - это парниковый газ, и что он поглощает длинноволновую радиацию. Так что если у кого-то возникают проблемы с основами физики, то спорить тут трудно!»

Ежегодный рост объёма углекислого газа в атмосфере Земли

Есть ли надежда? Что ещё можно сделать?

Как напоминает Всемирная Метеорологическая Организация в своём мрачном прогнозе, «нынешнее поколение - последнее, которое может ещё что-то сделать, чтобы изменить ситуацию».

Именно с этими словами Генсек метеорологической службы ООН Петтери Таалас обратился к аудитории в ходе презентации проекта Отчёта о глобальном климате за 2018 год.

«Думаю, что мы, несомненно, последнее поколение, которое может что-то сделать по поводу меняющегося климата, для того, чтобы проблема не привела к глобальной катастрофе во многих регионах мира», - комментирует слова Тааласа д-р Фидерика Отто.

«Потому что повышение на 1°C уже налицо, но и при повышении на 1,5°C последствия, при условии значительных адаптаций, всё же остаются управляемыми».

«Но если температура поднимется намного выше этого уровня, то и последствия, очевидно, также будут намного серьёзнее, - добавляет климатолог. - И как всегда, последствия станут наиболее тяжёлыми для самой уязвимой части общества в любой стране. И в этом смысле мы, конечно, последнее поколение, которое способно ещё хоть что-то контролировать для сохранения общества в том виде, каким мы его знаем сегодня».

В октябре группа ученых подтвердила простой факт: продовольственная цепочка человека - это основная движущая сила климатических изменений.

Специалисты проанализировали ряд мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду и сделали ясный вывод, опубликованный в журнале Nature: они рекомендуют переход на гибкую диету, при которой люди будут есть больше овощей, орехов и фруктов и меньше мяса.

Скотоводство или вырубка целиком тропических лесов под сельскохозяйственные и животноводческие цели несут ответственность прямым и косвенным образом за одну треть выбросов парниковых газов за Земле.

И это мнение группы учёных подтверждают и другие специалисты.

Но инвестиции и финансы - это еще одна область, вызывающая беспокойство.

«У многих людей есть пенсионные накопления, - рассуждает д-р Отто, - Надо требовать от пенсионных фондов ни за что не вкладывать средства в углеводородную отрасль, нефтегазовые компании и т.д.»

Как добавляет климатолог Фрейя Вамборг, положительный сдвиг уже в том, что общественная осведомленность о проблеме изменения климата растет во всем мире.

Но в то же время, мы свидетели массовых протестов движения "жёлтых жилетов", которые охватили Францию после того, как правительство попыталось ввести экологический налог на топливо. По мнению протестующих, несправедливо взимать плату с потребителей в то время, как крупные грузовые перевозчики и шиппинговая отрасль платят за свой огромный расход горючего по весьма скромным тарифам.

Проблема изменения климата - многогранная и глобальная, действовать должны игроки всех секторов экономики: и промышленность, и потребители, и транспортники, и компании по утилизации отходов... И эти изменения должны происходить во всех странах мира.



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