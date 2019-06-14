Май: в Европе прохладно, но глобальное потепление продолжается

В этом году май стал третьим самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений.

В целом в Европе было холоднее, чем обычно, однако на западе России и на Пиренейском полуострове некоторые дни выдались аномально жаркими.

Тропический циклон "Фани" ударил по восточной части Индии, десятки людей погибли, более миллиона людей были эвакуированы.

Сильные ливни привели к наводнениям и оползням в Адриатическом регионе.

Показатель уровня льда в Арктике стал вторым наименьшим с начала наблюдений в 1979 году.

Таяние ледников на Северном полюсе продолжается с 2000 года.