Евроскептики, скандал Польши с Израилем и реальное глобальное потепление

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Евроскептики набирают обороты

Евроскептики уверенно шагают по Европе. Это показывают первые опросы, опубликованные Европарламентом в преддверии майских выборов.

Ожидается, что итальянская крайне правая партия Лига получит больше мест в Европарламенте. Так же согласно опросам, больше мест могут получить " Движение «5 звезд" , "Национальное объединение", лидером которого является Марин Ле Пен, венгерская партия Фидес и немецкая правая партия AFD.

Согласно данным опросов, традиционные партии потеряют много мест в Европарламенте, но все-таки останутся в большинстве.

Министр иностранных дел Венгрии сказал, что хочет найти новых союзников в вопросах миграции.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии

"Наша надежда, наша цель в том, что после европейских парламентских выборов антимиграционный подход будет преобладать во всех европейских институтах. Поэтому для нас самое важное - это антимиграционное большинство, и мы, Венгрия, внесем в это свой вклад.

Но не только евроскептики делают успехи. Ожидается, что либералы получат больше мест, превратив эти выборы в битву между либеральными и нелиберальными силами.

Социалисты, напротив, теряют больше всех. Кажется, партия находится на краю обрыва, но вот как их кандидат, Франс Тиммерманс, объясняет это:

Франс Тиммерманс, первый вице-президент Еврокомиссии

"150 лет социалисты находятся на краю обрыва. Но именно на краю обрыва можно найти самые красивые цветы, и это то, что мы будем делать как социалисты: мы всегда будем сражаться. Мы всегда смотрим на край обрыва, потому что нам есть за что сражаться"

Тем не менее, опросы показывают, что большинство европейцев, а именно 68%, поддерживают членство их страны в ЕС.

Польша не едет на саммит в Израиль

Польша отказалась от участия в саммите в Иерусалиме после того, как исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля заявил, что "многие поляки" сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал эти высказывания "расистскими и неприемлемыми".

Потепление не пожалеет никого

"Изменение климата - это прямая и реально существующая угроза, которая не пожалеет ни одну страну " - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел ЕС. Заявление было подписано перед грядущим в сентябре этого года саммитом ООН, на котором Евросоюз надеется призвать другие страны бороться с глобальным потеплением.