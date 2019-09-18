Индонезия отправит мусор в Австралию

Таможенная служба Индонезии планирует отправить обратно в Австралию как минимум девять контейнеров с токсичными отходами. Об этом ведомство завило в среду.

На прошлой недели представители таможенной службы изъяли не менее 23 контейнеров с содержимым, состоящим из токсичных отходов. Контейнеры были импортированны тремя местными компаниями из западных стран.

В последнее время страны Юго-Восточной Азии все чаще отказываются от переработки чужого мусора. В прошлом году Китай полностью запретил импорт 24 видов твердых отходов, таких как пластмасса, несортированная макулатура, текстильные материалы и другие виды мусора.