ПСЖ разгромил "Реал"

В одном из центральных матчей первого тура Лиги чемпионов УЕФА "Пари Сан-Жермен" на своем поле разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0. При этом у парижан не играли из-за дисквалификации и травмы два основных футболиста - Неймар и Мбаппе. В составе ПСЖ дважды отличился бывший игрок испанцев Анхель Ди Мария. Третий мяч в ворота "Реала" забил Тома Мёнье. Гол мадридцев был отменен из-за игры рукой благодаря VAR (система видеопомощи арбитрам).

В другом матче группы А "Брюгге" сыграл вничью 0:0 с "Галатасараем".

Также вничью завершился матч группы B "Олимпиакос" - "Тоттенхэм" 2:2. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Црвену Звезду" 3:0.

В группе С загребское "Динамо" разгромило итальянскую "Аталанту" со счетом 4:0, а "Манчестер Сити" забил в Харькове три безответных гола в ворота донецкого "Шахтера".

Московский "Локомотив" в Германии переиграл леверкузенский "Байер" 2:1. В составе железнодорожцев отличились Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Во втором матче группы D мадридский "Атлетико" на последней минуте сравнял счет в матче с туринским "Ювентусом" - 2:2.