Президента ПСЖ подозревают в даче взятки

Президент футбольного клуба ПСЖ, катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи, подозревается в даче взятки в 2011 г. во время конкурса за право проведения Чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2017 г.

По версии следствия, Аль-Хелаифи санкционировал перевод 3,1 млн евро на счет Ламина Диака, тогдашнего президента Международной федерации легкой атлетики. Под подозрением также член совета директоров ПСЖ и глава катарского телевизионного холдинга BeIN.

Адвокат Аль-Хелаифи, Франсис Шпинер, отвергает все обвинения, выдвинутые в адрес его клиента. По его словам, деньги были легально переведены как плата за право телевизионной трансляции и получения статуса официального спонсора.

Стоит отметить, что право проведения чемпионата по лёгкой атлетике в 2017 г. получила Великобритания. В Катаре чемпионат пройдёт осенью этого года.

Расследование в отношении Дамина Диака было открыто 27 марта. Он отвергает обвинения в получении взятки.