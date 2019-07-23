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Спорт

Мадридский "Реал" снова самый дорогой

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 Марфа Васильева 
Мадридский "Реал" снова самый дорогой
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После двухлетнего перерыва мадридский "Реал" вновь стал самым дорогим футбольным клубом в мире. Как сообщает журнал Forbes, в 2019 году его стоимость составила 4 миллиарда 240 миллионов долларов. Благодаря третьей подряд победе в Лиге чемпионов в прошлом году, испанский клуб заработал 100 миллионов.

Второе место в рейтинге заняла «Барселона» с 4 миллиардами. За испанскими клубами следуют «Манчестер Юнайтед» (3,8 миллиарда), «Бавария» (3 миллиарда) и «Манчестер Сити» (2,69 миллиарда).

Ну а абсолютный рекорд, по данным американского финансово-экономического журнала, удерживают два клуба США: «Даллас Ковбойз» (американский футбол и 5 миллиардов) и «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол и 4,6 миллиарда).

По мнению обозревателей, футбольные клубы с каждым годом получают все больше, поскольку число их источников прибыли не перестает расти. Так, 6 английских клубов в прошлом году впервые заработали на продаже названий домашних стадионов.