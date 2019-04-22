ПСЖ – восьмикратный чемпион Франции

"Пари Сен-Жермен" стал восьмикратным чемпионом Франции.

Досрочное чемпионство парижане оформили благодаря ничьей его главного конкурента "Лилля" с "Тулузой" в воскресенье. Поэтому на матч с "Монако" на "Парк де Пренс" ПСЖ выходил уже в ранге чемпиона.

Игроки обоих клубов вышли на поле в специально выпущенных футболках с изображением Нотр-Дама, серьезно пострадавшем неделю назад во время пожара.

Причем на поле после трехмесячного отсутствия вышел бразильский нападающий парижан Неймар.

Другая звезда ПСЖ Килиан Мбаппе забил своему бывшему клубу три мяча и стал самым молодым игроком, на счету которого 30 голов за сезон во французской лиге.

Слухи об уходе обоих в мадридский Реал появляются постоянно, но главный тренер ПСЖ Томас Тухель опроверг их.

"Президент клуба уверяет меня, что Килиан останется. Этим летом ни один клуб его не приобретет. Поэтому я всегда был убежден, что он останется нашим игроком", – сказал тренер парижан.

Если победа в чемпионате ПСЖ в последние годы давалась довольно легко, то в Лиге чемпионов подобными результатами они похвастаться не могут. В этом году парижан выбил из турнира на стадии 1/8 финала "Манчестер Юнайтед", обыграв их в ответном матче на "Парк де Пренс", благодаря пенальти на последних минутах матча.

"Победа в чемпионате - это хорошо. Но выигрывать нужно в Лиге чемпионов в следующем году. Это наша цель. Мы с нетерпением ждем следующего сезона", – поделился своими ожиданиями один из болельщиков клуба.

В Лиге чемпионов парижане еще ни разу не преодолевали стадию четвертьфинала.

Девиз "Пари Сен-Жермен" гласит "Мечтай о большем" (Dream bigger), и в данной ситуации для болельщиков клуба он как никогда актуален.