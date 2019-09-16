Свидание в Люксембурге

Спустя шесть недель после того, как он стал британским премьером, и за шесть недель до предполагаемого выхода Британии из ЕС, Джонсон направляется в Люксембург, чтобы пообедать с уходящим со своего пост председателем Еврокомиссии Юнкером.

Накануне в публикации в воскресном выпуске "Телеграф" Джонсон еще раз подчеркнул, что стороны, как никогда, "близки к заключению соглашения", но в ЕС сообщили, что это не совсем так.

Тем временем один из предшественников Джонсона на посту главы кабинета назвал нынешнего премьера "лжецом" и оппортунистом.

Дэвид Кэмэрон в выходящих на этой неделе мемуарах заявил, что агитировать за "брексит" нынешний обитатель Даунинг-стрит, 10, стал только после того, как понял, что это поможет ему с карьерой.

Оппозиция - на этот раз в лице либеральных демократов - предупреждает, что все еще может измениться.

Об этом сообщил, выступая перед избирателями, Том Брейк: "В случае выборов и если мы их выиграем, то наше правительство отзовет 50-ую статью Лиссабонского соглашения, и с "брекситом", с этим кошмаром, в который погружена наша страна, будет покончено, мы постараемся работать над причинами, которые послужили основой для голосования за выход Британии из ЕС".

Новая отсрочка даты "брексита", которую дал Британии Евросоюз, истекает 31 октября.