Бесплатный проезд на общественном транспорте в Люксембурге

Это последние билеты на проезд, которые продадут в Люксембурге. Теперь, когда общественный транспорт в этой стране становится бесплатным, пассажиры смогут сэкономить по два евро за поездку.

Это хорошо для нас, молодежи. Лора де Контей местная жительница

Это здорово, но на самом деле не бесплатно. Это только называется бесплатным проездом, но мы будем платить налог на транспорт, и все же это лучше, чем раньше. Нерман местный житель

Цель новой системы - избавиться от автомобилей. По данным ЕС, люди здесь тратят около 30 часов в год на пробки: дороги Люксембурга - одни из самых загруженных в Европе и в мире.

Это катастрофа. Настоящая катастрофа с дорожным движением. Только что я пробыла в автобусе 20 минут, чтобы проехать 200 метров до вокзала. Эмануэла Ле местная жительница

В настоящее время город превратился в строительную площадку. Все с той же целью здесь прокладывают 300 километров велосипедных дорожек.

Предоставление бесплатного проезда здесь, в Люксембурге, является частью общего плана по полной трансформации транспортной системы. Расширение трамвайного сообщения было завершено к концу 2017 года, но работа продолжится в течение следующих пяти лет. Джэк Пэррок Euronews

В развитие сети поездов по маршруту Люксембург-Франция будет вложено 600 миллионов евро. Деньги, которые правительство инвестирует в этот проект, превышают доходы, которые оно получает от платы за проезд: ежегодно, по словам министра транспорта, 200 тысяч человек приезжают из Франции, Германии и Бельгии и тратят на это около 40 миллионов евро. Однако трансформация железнодорожного сообщения - мера необходимая.

Час пик для Люксембурга - настоящая проблема. И до сих пор здесь все считали, что мы должны решать эту проблему, постоянно расширяя дороги и пытаясь дать больше возможностей автомобилистам. Но это невозможно, поэтому нам действительно необходимо сменить парадигму. Франсуа Бауш министр транспорта Люксембурга

В Люксембурге один из самых высоких показателей ВВП на душу населения в мире, согласно прошлогодним данным МВФ, он составляет около 102 тысяч евро на человека в год. На каждую тысячу местных жителей приходится 662 человека с собственным автомобилем, - это самый высокий показатель в ЕС. Правительству будет непросто убедить автомобилистов пересесть на общественный транспорт и велосипеды.