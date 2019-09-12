Юнкер о европейском образе жизни и "брексите"

Жан-Клод Юнкер заявил, что ему «не нравится идея» о связи между миграцией и «европейским образом жизни». Об этом уходящий в отставку председатель Еврокомиссии заявил в интервью Euronews.

Юнкер официально покинет свой пост 1-го ноября. В новом составе Еврокомиссии появился пост зам.председателя «по защите европейского образа жизни». Его займёт грек Маргаритис Схинас. Критики считают такой шаг уступкой правым популистам.

В Еврокомиссии отмечают, что в обязанности Схинаса будет входить «разработка законов, касающихся миграции и безопасности, а также образования и занятости».

Председатель сказал об этом:

«Европейский образ жизни объединяет наши главные таланты и силы, и в его основе — требование, чтобы вы уважали других, независимо от их цвета кожи и независимо от того, откуда они родом, - сказал Юнкер. - Я хорошо знаю Маргаритиса, потому я быстро с ним связался. Я знаю, что название не соответствует его собственным ценностям, и я думаю, что это придется изменить ».

На вопрос Euronews о выходе из ЕС Великобритании председатель Еврокомиссии ответил, что такого развития событий стоило ожидать:

«Британцы с самого начала не были в полном смысле европейцами, - сказал Юнкера. - А нам нужны европейцы стопроцентные. Брексит по своему генезису связан с тем фактом, что ни одно их правительство открыто не защищало и не объясняло место Британии в Европейском Союзе. Если вы говорите людям на протяжении десятилетий, мол, это не совсем то, что мы хотели бы, не удивляйтесь, если на вопрос референдума вы получаете отрицательный ответ".

Он назвал "брексит" провалом и трегедией для обеих сторон.