Лука Пармитано: "Планета горит из-за человека"

Итальянский астронавт Лука Пармитано продолжает знакомить зрителей Euronews с новостями с борта МКС. В очередном выпуске "Космических хроник" в фокусе внимания Пармитано и его коллег оказались лесные пожары и другие стихийные бедствия. Как выяснилось, из космоса природные катастрофы на Земле видны, как на ладони.

Лука Пармитано, в частности, рассказал: "Последнее время мы летали над джунглями Амазонки, над Колумбией и Мозамбиком в Африке, фиксируя десятки, сотни лесных пожаров. Люди совершают поджоги, чтобы расчистить себе зоны под агропосевы, в надежде на урожаи. Они не осознают, что мы, возможно, разрушаем наш единственный шанс на выживание, уничтожаем "легкие" Земли, пытаясь переделать природу под наши нужды вместо того, чтобы оставить ее в первозданном виде".

_Напомним, что пожары в Амазонии в этом году стали самыми масштабными за всю историю наблюдений. Тропические леса региона производят до 20% кислорода планеты; экологи связывают столь сильные возгорания с политикой, проводимой бразильскими властями, в том числе и для расчистки сельхозугодий. _

Лука Пармитано уточнил, что последние две недели активно занимался фотодокументированием урагана "Дориан": "Эта невероятная, величественная стихия - а мы именно так воспринимаем ее из космоса - обрушилась на Багамские острова. Мы смогли поэтапно зафиксировать, как ураган формировался, набирал силу, скажем так, созревал", как он проносился над регионом, оставляя вокруг себя настоящие разрушения.

Если мы не связываем подобные природные события с деятельностью человека, то мы очень сильно заблуждаемся. Мы повинны во многом, что происходит вокруг".

Материал подготовлен в партнерстве с ЕКА.