"Космические хроники": новые аккумуляторы для МКС

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано в начале октября стал командиром Международной космической станции. В новом репортаже с МКС он рассказывает о задачах, которые стоят перед командиром, а также о "беспрецедентной серии выходов в космос".

Лука Пармитано, астронавт ЕКА: "Это была еще одна очень интересная неделя, как, впрочем, и все предыдущие. Со второго октября я исполняю обязанности командира Международной космической станции. Мне впервые выпала такая честь. Несмотря на то, что это мой второй полет на МКС, я чувствую ответственность, которая лежит на мне, как на командире станции. Я отношусь к этой роли со всей серьезностью.

С момента старта я не раз говорил, что моя задача, как командира 61-й экспедиции, состоит не в том, чтобы отдавать приказы. Мне нужно организовывать рабочий процесс. Необходимо создавать комфортную для общения атмосферу, чтобы каждый мог выполнять свою работу на высочайшем уровне. Это нелегкая задача. Она требует постоянной координации действий с центром на Земле и экипажем на МКС, как лучше выполнять то или иное задание. Заданий у нас много. Все члены экипажа полностью погружены в работу.

Как только я взял на себя командование, мы стали готовиться к серии выходов в открытый космос для замены аккумуляторов. Мы меняем старые никель-водородные на новые литий-ионные, которые будут поддерживать работу станции в течение нескольких следующих лет. Это беспрецедентная серия выходов в открытый космос"!

Аккумуляторы для МКС – часть солнечной энергосистемы станции. Процесс замены идет уже два года и наполовину завершен. Предполагается, что новые, более долговечные, аккумуляторы прослужат до конца срока эксплуатации МКС.

Репортаж подготовлен в партнерстве с Европейским космическим агентством.