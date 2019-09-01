"Дориан" достиг максимальной категории

Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона и приблизился к Багамским островам.

Ранее местные власти призвали жителей и туристов как можно скорее покинуть острова Абако и Большой Багама.

Норман Купер улетает с острова Бимини: "Я пытаюсь вернуться домой, к бабашке, потому что обещают проливные дожди и неспокойную обстановку, поэтому нужно вернуться к родным и оказать всем моральную поддержку" .

Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупреждает, что ураган обрушится на побережье с катастрофической силой и принесет с собой разрушительные порывы ветра, ожидаются угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди.

В субботу ураган сменил курс, в связи с чем штат Флорида в понедельник может избежать прямого удара. По прогнозам, "Дориан" обойдет Флориду и обрушится на побережья штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия.

Максимальная скорость ветра в зоне стихии достигла уже 280 километров в час.

В округе Палм-Бич штата Флорида объявлена обязательная эвакуация, сюда после Багамских островов ураган принесет опасные порывы ветра. В штатах Флорида и Южная Каролина действует режим ЧП.