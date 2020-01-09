Спроси нашего астронавта | Полетит ли человек на Марс?

Еще в октябре мы отправили нашему космическому корреспонденту и астронавту Европейского космического агентства (ЕКА) Луке Пармитано ваши вопросы. Более сотни наших зрителей прислали их через Facebook, Twitter, Instagram в Reddit.

Вопросы были очень разными. Десятилетняя Джульетта, например, спросила, какие из пяти чувств Лука чаще всего использует в космосе. А еще был забавный (и прагматичный!) вопрос о том, как люди в космосе "выпускают газы".

Лука выбрал несколько понравившихся вопросов. Ответы на них вы можете увидеть в нашей еженедельной рубрике "Спроси нашего астронавта".

Сегодня Лука отвечает на вопрос о длительных экспедициях по изучению Луны и Марса.

Репортаж подготовлен в партнерстве с Европейским космическим агентством.