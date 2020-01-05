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Испания

Конгресс депутатов Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьер-министра

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  Михаил Саленков 
Конгресс депутатов Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьер-министра
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Конгресс депутатов Испании в ходе первого голосования отклонил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны: не хватило десяти голосов.

Результаты объявила спикер нижней палаты парламента Меричель Батет: "349 голосов подано, "за" - 166, "против" - 165, воздержавшихся - 18. Так как кандидату не удалось набрать абсолютного большинства, через 48 часов будет проведено повторное голосование".

Конгресс депутатов проголосует по кандидатуре Санчеса второй раз 7 января, после чего, как ожидается, исполняющий обязанности главы правительства будет утвержден на посту премьера.

Испанская социалистическая рабочая партия одержала победу на всеобщих выборах в ноябре, но абсолютного большинства, необходимого для беспрепятственного утверждения своего лидера главой кабмина, не набрала.

Социалисты позже договорились с "Левыми республиканцами Каталонии", которые в обмен на переговоры по выходу из каталонского кризиса согласились воздержаться при повторном голосовании. Таким образом через два дня Санчесу удастся набрать простое большиство, что позволит ему вернуться на пост премьера.

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