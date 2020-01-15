Взрыв на химзаводе в Таррагоне: есть жертвы

Один погибший, один пропавший без вести и, по разным оценкам - от шести до девяти раненых - таковы предварительные цифры жертв и пострадавших во взрыве на химическом предприятии в испанской Таррагоне.

AP2020, David Oliete, all rights reserved

Завод расположен в промышленной зоне, взрыв был таким мощным, что его звук был слышен в радиусе 50 километров от зоны бедствия.

Женералитет Каталонии рекомендует живущим в округе не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери, поскольку власти опасаются возможных отравлений в результате утечки токсичных веществ.

Предприятие, как сообщается, производило окись этилена, она используется в том числе для стерилизации медицинских инструментов.

Официантка одного из кафе, работавшая этим вечером, рассказывает: "Я видела взрыв. Я как раз обслуживала столик с посетителями, дверь ресторана была открыта, и мы услышали очень громкий звук. А потом нас подбросило ударной волной, и мы упали".

Сообщений о том, что пламя взято под контроль, пока нет. На месте работают десятки пожарных и сотрудники других экстренных служб.

Как заявил прессе министр внутренних дел Каталонии Микель Буч, "тридцать специалистов пытаются охладить резервуары, в которых хранятся высококонцентрированные химические вещества".

Полиция оцепила периметр места происшествия, открыто расследование, власти уже заявили, что произошла техногенная катастрофа.