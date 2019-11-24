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Спорт

Лучшие кайтсёрферы планеты: список обновлён

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  Андрей Позняков 
Пиппа ван Йерсель
Пиппа ван Йерсель
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На бразильском пляже Кумбуку завершился чемпионат мира по кайт-серфингу. Лучшими фристайлерами планеты по итогам соревнований были признаны 17-летний колумбиец Валентин Родригес и 15-летняя бразильянка Микаили Соль.

Для Родригеса этот чемпионский титул стал первым в карьере. По ходу соревнований он незначительно уступал лидерство Адеури Корниелу из Доминиканской республики, но в решающем катании обошёл обладателя золотой медали юношеских Олимпийских игр прошлого года.

Микаили Соль обеспечила себе первенство в рейтингах ещё до завершения соревнований. В финал в Кумбуку бразильянка вышла вместе с соотечественницей Бруной Каджией и после первых прыжков смогла значительно вырваться вперёд по очкам.

Каджии оставалось лишь сокращать отставание, — что она и делала до самого последнего элемента, который окончился для молодой спортсменки травмой. В зону проведения соревнований внезапно заплыли сёрферы, один из них столкнулся с Каджией. Как сообщает сайт Всемирной ассоциации кайтинга, с глубоким порезом ноги она отправилась в больницу, заняв в мировом рейтинге второе место.

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