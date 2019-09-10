Италия: кабмину доверять!

343 голоса "за", 263 - "против": в понедельник новый коалиционный кабмин Италии во главе с Джузеппе Конте получил вотум доверия в нижней палате парламента страны. Здесь у новых союзников - популистского "Движения 5 звёзд", проевропейской Демократической партии и левоцентристской партии "Свободные и равные" - сложилось благоприятное для работы большинство.

В предшествовавшей голосованию программной речи премьер-министр Конте обрисовал приоритетные задачи нового правительства:

"Меры по обеспечению благосостояния малоимущих, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями будут в центре нашей деятельности", - подчеркнул он.

Дебаты сопровождались бурными протестами и нападками оппозиции, в которую перешла и бывшая правящая партия "Лига". "Выборы! Выборы!" - скандировали её депутаты. Новых всеобщих выборов добивается лидер "Лиги" и уже экс-вице-премьер Маттео Сальвини.

"Хочу сказать: поскольку "Движение 5 звёзд" придерживается своей программы, то вы докажете, что согласны с тем, чего хотели избиратели", - сказал после голосования Конте. На предыдущих выборах в 2018 году "Движение пяти звёзд" получило наибольшее число голосов, сформировав затем коалицию с "Лигой", показавшей третий результат.

Но Маттео Сальвини сдаваться не намерен . Вместе с партией экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперёд, Италия!" "Лига" организовала акцию протеста на площади Монте-Читорио перед зданием парламента. По данным опросов, если бы выборы состоялись сейчас, Сальвини имел бы все шансы на победу.