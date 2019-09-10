Сенат Италии доверяет новому кабмину

169 голосов "за" и 133 - "против". Верхняя палата парламента Италии выразила вотум доверия новому правительству Джозеппе Конте. Теперь новый кабмин может приступать к работе.

Голосование в Сенате, которое последовало за дебатами, стало последним формальным шагом в процессе утверждения кабинета, сформированного на основе нового правящего большинства в составе бывших политических оппонентов "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП). Один министр (здравоохранения) представляет партию "Свободные и равные", поддержка которой особенно важна в Сенате, где перевес большинства всего в несколько голосов. Во вторник новый Совмин, приведенный к присяге 5 сентября, получил вотум доверия в нижней палате.

После развала бывшей правящей коалиции в составе "Движения" и "Лиги" первое сумело прийти к соглашению с бывшими оппонентами из ДП о создании альтернативного большинства. При этом возглавлять новый кабинет призвали Конте, который был премьером и в предыдущем правительстве. МИД возглавил лидер "Движения" 33-летний Луиджи Ди Майо

Одновременно бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его партия "Лига" начала работу над формированием следующего правительства. Поскольку нынешнее, сформированное либералами и популистами, не имеющими поддержки большинства граждан, не просуществует долго, уверен лидер "Лиги" Маттео Сальвини.

Джорджия Орланди, Euronews:

— В день голосования по вотуму доверия второму правительству Конте в Сенате, премьер-министр встретился лицом к лицу с бывшим главой МВД Сальвини.

В то время как Паоло Джентилони выдвинут на пост Европейского комиссара по экономическим вопросам, Сальвини обвиняет новое правительство Конте в подчинении Европе.

Премьер-министр в свою очередь отмечает, что Сальвини застрял в прошлом, а точнее в начале политического кризиса - 8 августа. Между тем, экс-министр обещает, что оппозиция продолжит борьбу не только в парламенте, но и на улицах, как в случае с протестом в понедельник, организованным "Братьями Италии".