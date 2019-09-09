«Скромное правительство без грубостей»

Не просто улучшить отношения с Европой, а сыграть ключевую роль в реформировании Евросоюза: такова задача нового правительства Италии. Премьер Джузеппе Конте представил программу своего кабинета, который он назвал «скромным правительством без грубостей».

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

«Правительство будет тесно сотрудничать с Европой по вопросам стабильности инвестиций, реформы экономического и валютного союза, банковского союза, начиная с организации бюджета еврозоны».

Среди главных целей внутренней и внешней политики налоговая реформа, реформа Пакта стабильности — бюджетных правил ЕС, а также комплексный пересмотр миграционной политики: по словам самого Конте, переход от работы в режиме чрезвычайной ситуации к структурному подходу.

Во внешней политике премьер подчеркнул приверженность ЕС и НАТО и уже не говорит о сближении с Россией так, как раньше.

У стен парламента тем временем была организована акция протеста оппозиции — в том числе тех, кто был в составе правительства ещё вчера. Представители «Лиги» утверждают, что новый кабинет не обладает поддержкой избирателей:

Маттео Сальвини, "Лига":

«Итальянцы не согласны ни с чем, кроме разделения мест в парламенте и ненависти к „Лиге“, но я не думаю, что такой страной, как Италия, можно управлять только за счёт этого».

Джорджия Мелони, Fratelli d'Italia:

«Я не представляю, как эти люди намерены справляться с народным возмущением».

Наблюдатели особо отметили тот факт, что к оппозиционной акции не присоединилась «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони: ветеран итальянской политики не очень хочет, чтобы правых возглавили «Лига» и Сальвини.